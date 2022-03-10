Бишкек, 10 марта, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Правительство Киргизии совместно с национальным банком готовятся провести конвертацию долларовых кредитов для местных производителей. Об этом заявил министр экономики Данияр Амангельдиев на заседании парламента сегодня, 10 марта.

Доллары

Высокопоставленный чиновник напомнил, что работающим в республике коммерческим банкам запрещено выдавать кредиты в долларах США, за исключением займов на экспортно-импортные операции.

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По его словам, планируется установить курс конвертации на уровне 85 — 90 сомов за $1 (сейчас курс коммерческих банков колеблется в пределах 105 — 106 сомов за $1 — Прим. ИА REGNUM).

«Разницу будем выплачивать из государственного бюджета. Такая практика уже была реализована в 2014 году, когда люди брали ипотечные кредиты в долларах», — резюмировал министр.

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