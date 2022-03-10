Москва, 10 марта, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Сообщения украинского режима о том, что боевые самолёты ВКС России якобы нанесли воздушный удар по больнице №3 в Мариуполе — полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийской истерии на Западе, заявил 10 марта журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правдивая ложь

Он подчеркнул, что российская боевая авиация не выполняла абсолютно никаких задач по поражению наземных целей в районе Мариуполя.

«Остановлюсь отдельно на информационной провокации киевского режима с якобы нанесением вчера российской авиацией «удара» по мариупольской больнице №3. Прежде всего, отмечу — Минобороны России вчера объявило «режим тишины» для безопасной эвакуации мирных жителей города. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла», — сказал Конашенков.

Кроме того, он напомнил, что несколько дней назад здание больницы Мариуполя было переоборудовано в опорный пункт нацистского батальона «Азов», о чём сообщили сотрудники этого медучреждения в соцсетях.