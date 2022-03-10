Александрия, , 19:26 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и не менее трех получили травмы различной степени тяжести в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в уезде Телеорман на юге Румынии. Об этом 10 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Авария в Коми 11.mchs.gov.ru

По сведениям местной полиции, инцидент произошел 10 марта в 15:30 по местному времени (16:00 мск), когда микроавтобус с грузом стройматериалов выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате движение на автомагистрали в направлении Плевенской области Болгарии было частично заблокировано. Все пострадавшие были доставлены в региональную больницу. Ведется следствие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии из-за ДТП закрыли движение на одной из главных трасс