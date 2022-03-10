Румыния, 10 марта, 2022, 19:26 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб и не менее трех получили травмы различной степени тяжести в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в уезде Телеорман на юге Румынии. Об этом 10 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По сведениям местной полиции, инцидент произошел 10 марта в 15:30 по местному времени (16:00 мск), когда микроавтобус с грузом стройматериалов выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате движение на автомагистрали в направлении Плевенской области Болгарии было частично заблокировано. Все пострадавшие были доставлены в региональную больницу. Ведется следствие.