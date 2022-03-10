Нижний Новгород, 10 марта, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Специалистам по компьютерной безопасности пришлось временно отключить сайт правительства Нижегородской области из-за хакерской атаки, передаёт «Нижний сейчас» сегодня, 10 марта.

Andersson18824 Хакер

Отмечается, что интернет-портал региональной администрации подвергся DDos-атаке и попыткам взлома со стороны неизвестных злоумышленников.

В настоящее время представители нижегородского министерства информационных технологий и связи занимаются восстановлением правительственного сайта и исключением вредоносного кода.

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