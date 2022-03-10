Валерий Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова»
Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 19:19 — ИА Регнум. 10 марта прошло заседание Российского Футбольного Союза, на котором было принято решение о продлении соглашения с действующим главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным до конца 2022 календарного года. Также Карпин вернется на пост главного тренера «Ростова».
«РФС не против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов», — заявил президент РФС Александр Дюков.
После девятнадцати сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Ростов», одержав четыре победы и набрав восемнадцать очков, занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата.
В 21-м туре футбольный клуб «Ростов» сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.