Вашингтон, 10 марта, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Биолаборатории на Украине занимаются исследованиями по безопасности в области общественного здоровья, заявила 10 марта директор национальной разведки США Эврил Хэйнс на слушаниях в комитете сената.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

По её словам, у Украины нет биологического и ядерного оружия, а США оказывали ей помощь только в контексте биозащиты.

«На Украине работает более 12 биолабораторий, которые занимаются биозащитой в сфере общественного здоровья. Я полагаю, что США предоставляют помощь или в прошлом предоставляли её в контексте биологической безопасности», — сказала Хэйнс.

Она также заявила, что нельзя ставить знак равенства между наличием на Украине «объектов» по биологическим исследованиям с «объектами по разработке оружия».

«Мы не видели доказательств этому», — сказала Хэйнс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России раскрыло часть документов о деятельности биолабораторий США на Украине. В частности, там реализовывались проекты «антиславянского» биологического оружия с генноизбирательным воздействием.