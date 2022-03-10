Минск, 10 марта, 2022, 18:54 — ИА Регнум. «Обстановка в регионе и прогноз ее развития явно показывают, что в ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности нашей стране будут находиться на уровне высокого обострения», — заявил 10 марта Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством министерства обороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, целью совещания было обсуждение военной безопасности постсоветской республики. В ходе мероприятия Лукашенко подчеркнул: «Нашей армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий».

«Спокойно не будет», — подчеркнул Лукашенко, обращаясь к руководству минобороны.