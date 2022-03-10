Москва, 10 марта, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Россия не может существовать в таком жалком и униженном состоянии, как многие страны, которые «адаптировались» под суверена, заявил 10 марта президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Об этом глава российского государства заявил на совещании с членами правительства РФ.

Он подчеркнул, что наша страна преодолеет все трудности.

«Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и по 20 раз принимая все решения своего суверена. Россия в таком состоянии, жалком состоянии, униженном состоянии существовать не может. Рано или поздно все это должно было бы произойти, произошло сейчас», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Одной из целей операции является предание суду всех военных преступников, причастных к преступлениям против жителей Донбасса.