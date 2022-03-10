В Калуге встретили первую группу беженцев из Донбасса
Калуга, 10 марта, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Калугу 10 сентября прибыла первая группа беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в составе 315 человек. Среди них 133 детей. На железнодорожном вокзале прибывших встретили губернатор Владислав Шапша, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, члены правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Большинство беженцев отправили в лагерь «Галактика» Жуковского района. Около 100 семей с детьми в возрасте до трёх лет разместят в калужском санатории «Звездный». Семья с ребёнком-инвалидом поселится в оздоровительном лагере «Витязь». В ближайшее время в Калугу должна прибыть еще одна партия беженцев с Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, прибывших возьмут под опеку медицинские и социальные работники, психологи, и волонтёры.