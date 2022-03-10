Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В высшие учебные заведения Санкт-Петербурга стали поступать заявки на перевод от российских студентов, находящихся за рубежом, и от студентов из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщили представители петербургских вузов, передаёт 10 марта корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Так, Санкт-Петербургский государственный университет принимает заявления о переводе от студентов из ДНР, ЛНР и Украины. Вуз принял уже более 30 таких заявок. При этом обращения поступают и со стороны российских студентов, которые в данный момент учатся за рубежом.

«У нас сразу пришли десятки заявлений. Больше 30 заявлений пришло сразу, с которыми мы сейчас работаем. Действительно, это самые разные ребята», — сообщила проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова.

Заявление на перевод принимают также и в Политехническом университете Петра Первого. В адрес вуза пришло 26 обращений от студентов из разных стран. Большая часть — из Чехии и Польши. Также заявки отправляли из Франции, США и Украины.

На процесс обучения иностранных студентов влияет геополитическая обстановка в мире. Прежде всего в вузах стремятся сохранить студенческий состав, для этого организовывают дистанционный формат обучения. Проректор Политеха по образовательной деятельности Елена Разинкина отметила, что всё же некоторые покидают стены университета из-за политики.

«Иностранные студенты, прибывшие в рамках академической мобильности по программам двойных дипломов, в том числе и в феврале на весенний семестр, к сожалению, покинули вуз в связи с отзывом их администрациями зарубежных вузов либо посольствами и консульствами зарубежных стран», — рассказала Елена Разинкина.

При этом в Политехе оказывают содействие в переезде иностранным студентам тех, вузов с которыми было заключено сотрудничество. Кроме этого на базе университета работает горячая линия «Центр психологического сопровождения».

Отметим, среди иностранных студентов находятся и те, кто желает продолжить обучение, несмотря на рекомендации их стран покинуть Россию. Ими, к примеру, являются обучающиеся из Эквадора.