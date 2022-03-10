София, 10 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Работники крупнейших рыболовецких артелей Бургаса (юго-восток Болгарии) собрались у здания Исполнительного агентства водных ресурсов (ИАВР) с требованием отменить ограничения на вылов белых мидий. Об этом 10 марта сообщает софийская газета «24 часа».

Степан Колесников. Рыбак. 1921

По свидетельствам очевидцев, сотни рыбаков развернули плакаты с надписями «Хотим работать и есть!» и «Долой запреты!». Несколько человек прорвались в здание ИАВР и изложили свои требования находящимся в секретариате чиновникам.

При этом манифестанты заявили, что в том случае, если их протест не будет услышан, они перекроют основные автомобильные и железнодорожные магистрали страны. Полиция не предпринимала действий по разгону демонстрантов.

Согласно постановлению министерства сельского хозяйства Болгарии, вылов белых мидий в акватории Черного моря запрещен с апреля по август. При этом рыбаки, для которых указанный промысел является единственным источником дохода, из-за этого запрета ежедневно теряют по 1000 левов ($565).