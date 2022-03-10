Сараево, 10 марта 2022, 18:39 — REGNUM Европейское будущее стран Западных Балкан — это приоритет внешней политики Германии. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 марта в Сараево после встречи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.
Бербок напомнила, что Германия впервые назначила специального представителя по Западным Балканам.
«Я очень счастлива, что Мануэль Саррацин стал спецпредставителем. Он здесь более известен, чем я. Его назначение — это только начало. Все спрашивают зачем я приехала с визитом на Балканы, пока на Украине война, но я отвечаю — именно сейчас», — процитировал портал Klix слова главы немецкой дипломатии.
Бербок также подчеркнула важность проведения выборов в БиГ в октябре текущего года.
Напомним, что 19 февраля правительство Германии назначило бывшего депутата бундестага от партии Зеленых Мануэля Саррацина на пост специального представителя Германии по Западным Балканам.