Сараево, , 18:39 — REGNUM Европейское будущее стран Западных Балкан — это приоритет внешней политики Германии. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 марта в Сараево после встречи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

Анналена Бербок

Бербок напомнила, что Германия впервые назначила специального представителя по Западным Балканам.

«Я очень счастлива, что Мануэль Саррацин стал спецпредставителем. Он здесь более известен, чем я. Его назначение — это только начало. Все спрашивают зачем я приехала с визитом на Балканы, пока на Украине война, но я отвечаю — именно сейчас», — процитировал портал Klix слова главы немецкой дипломатии.

Бербок также подчеркнула важность проведения выборов в БиГ в октябре текущего года.

Напомним, что 19 февраля правительство Германии назначило бывшего депутата бундестага от партии Зеленых Мануэля Саррацина на пост специального представителя Германии по Западным Балканам.