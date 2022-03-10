Москва, 10 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Ускоренный рост цен на энергоресурсы в США и западных странах происходит из-за их собственных действий, заявил 10 марта президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Об этом он сообщил на совещании с членами российского правительства.

«Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны, экономики, то мы с вами хорошо знаем, что они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и в общем указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это все очень странно выглядит, тем более, что мы все свои обязательства выполняем», — сказал Путин.

«Цены там растут, но не по нашей вине. Это — результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать», — подчеркнул президент России.

«То же самое касается и роста цен на нефть и на нефтепродукты в США. Объявили, что закрывают импорт российской нефти на американский рынок. Цены там высокие, инфляция — беспрецедентно высокая, наверное, достигла исторических максимумов. Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас», — добавил он.

При этом Путин пояснил, что доля российской нефти на рынке США не превышает 3%.

«Мы здесь совершенно ни при чем. И даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, чтобы в очередной раз обмануть свое собственное население», — подчеркнул российский лидер.