Саратов, 10 марта, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В Саратовской области будут контролировать отпускные цены, а при необоснованном росте принимать более решительные меры. Соответствующую задачу 10 марта поставил перед руководителями экономического блока региона губернатор Валерий Радаев.

Продуктовая тележка

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Анализируйте, подключайте ФАС, если есть необоснованный рост цен у производителей. Надо принимать более решительные меры. Производители и продавцы должны знать — накрутка цен будет жестко пресекаться. Это касается и других видов продукции, в том числе стройматериалов. В такое непростое время ситуацией нужно управлять. Более оперативно подвозить товар в магазины, чтобы был запас, не допускать возникновения ажиотажа», — заявил он.

По словам заместителя председателя регионального правительства Романа Ковальского, в Саратовской области в настоящее время имеется запас в 1,5 млн тонн зерна, в том числе продовольственного. Годовая потребность региона в зерне для изготовления хлеба и мучных изделий не превышает 300 тыс. тонн. Также имеется 1,1 млн тонн подсолнечника, ежегодно производится 500 тыс. тонн растительного масла, потребность региона — 28 тыс. тонн в год. Сахара за год саратовцы потребляют 19 тыс. тонн, на заводах и складах сейчас имеется 11 тыс. тонн. До нового урожая запасов сахара более чем достаточно, успокоил жителей Ковальский.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуационный центр для оказания помощи бизнесу появился в Саратовской области. Сюда можно обратиться в случае сокращения выручки, при росте себестоимости продукции, цен на используемые при производстве товары, проблемы с поставками на внутреннем рынке и внешнеторговыми операциями, финансовые трудности и не только.

Читайте также: В Саратовской области создан ситуационный центр для помощи бизнесу

Читайте также: Жителей Саратовской области призывают не создавать ажиотажа в магазинах