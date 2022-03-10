Сыктывкар, 10 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Коми с 11 марта отменят ряд антиковидных ограничений, включая требование о QR-кодах о вакцинации, сообщает республиканский минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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По данным ведомства, отменяется требование о переводе 50% сотрудников организаций на дистанционную работу и требование не менее 3-х раз в неделю проводить обследования работников на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Кроме того, будет снято ограничение на работу концертных и кинозалов — теперь они смогут работать со стопроцентной наполняемостью.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми коронавирус выявили у 280 человек, сто из них были госпитализированы.