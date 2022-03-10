Москва, 10 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Военные биолаборатории США на Украине вывозятся из Киева, Харькова и Одессы во Львов, сообщил 10 марта на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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Он отметил, что ранее замглавы Госдепа США Виктория Нуланд официально подтвердила наличие на Украине американских биообъектов.

«В ходе слушаний, прошедших 8 марта в сенатском комитете США по иностранным делам, заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине биообъектов, на которых проводились исследования в области биобезопасности. Она выразила обеспокоенность возможностью перехода этих биолабораторий и находящихся там материалов под контроль российских Вооруженных Сил.

По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудования во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в г. Львов. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши.

По сути, своим высказыванием Нуланд косвенно подтвердила осуществление Пентагоном военно-биологической программы на Украине в обход действующих международных договоренностей», — сообщил Игорь Кириллов.