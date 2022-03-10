Москва, 10 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. США и Германия работают над созданием биологического оружия, избирательно поражающего этнические группы по генетическому принципу, сообщил 10 марта на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

DFID — UK Department for International Development Биологическая опасность

В частности, в рамках проекта № 68 727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов собирались образцы сыворотки крови жителей различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу.

«Еще один пример — финансируемый Германией проект № 68 727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в институт тропической медицины имени Бернанда Нохта (Гамбург) была передана одна тысяча образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу.

С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — сообщил Игорь Кириллов.