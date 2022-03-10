Псков, 10 марта, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В связи с улучшением эпидобстановки в Псковской области администрация региона планирует смягчить действующие антиковидные ограничения. Об этом 10 марта сообщил губернатор области Михаил Ведерников в Instagram.

Pskov.ru Герб Псковской области

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«Резкое снижение заболеваемости предыдущих дней проходило на фоне праздников, а такие дни люди всегда реже обращаются за медицинской помощью, — отметил Михаил Ведерников. — Тем не менее, общая положительная тенденция очевидна. Обсуждаем пакет решений по смягчению противовирусных ограничений».

Сутками ранее, комментируя статистику оперштаба по борьбе с распространение коронавируса, Михаил Ведерников отметил, что «ежесуточная заболеваемость существенно снизилась». Тогда губернатор анонсировал обсуждение снятия ограничений в пятницу, 11 марта.

Напомним, за прошедшие сутки в Псковской области выявили 424 случая заражения коронавирусом (+191). Скончались от ковида, как основной причины, за сутки пять человек (-1), а выздоровел 1191 пациент (+32).