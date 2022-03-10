Тегеран, 10 марта, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Мирная ядерная программа крайне важна для Ирана, и страна от неё не откажется, заявил 10 марта иранский духовный лидер Али Хаменеи, передаёт Press TV. Мирный атом — это один их факторов национальной мощи Ирана. Об этом Хаменеи заявил на встрече с членами Совета экспертов Ирана.

akkasemosalman Али Хаменеи

Отметив, что безопасность, оборонная мощь, сильная экономика составляют основу национальной устойчивости, как и способность обеспечивать национальные интересы на региональном и глобальном фронте за счёт дипломатии и политического маневрирования, Хаменеи сказал:

«Региональное присутствие обеспечивает нам больше стратегической глубины и национальной мощи. Научное продвижение в ядерной сфере связано с потребностями страны в ближайшем будущем».

Напомним, на международных площадках продолжается обсуждение возвращения Ирана к ядерной сделке, в рамках которой Тегеран свернул бы свою ядерную программу в обмен на отмену санкций.

Иран подчёркивает на данный момент, что как участник Международного договора о нераспространении ядерного оружия он намерен выполнять свои обязательства по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ.