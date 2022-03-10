Российской экономике предсказали структурные реформы
Москва, 10 марта, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В ближайшее время не приходится говорить о полной нормализации в российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал план по стабилизации экономики, разработанный правительством России.
«На мой взгляд, это первые шаги, пока ещё не фундаментальные, — сказал Домащенко. — Однако структурные реформы ещё предстоят. Сейчас первостепенна разработка антикризисного плана по обеспечению населения предметами первой необходимости и продуктами питания. Также в приоритете создание стратегии по стабилизации цен. Однако с учетом текущей ситуации в ближайшее время о полной нормализации экономики говорить не приходится. Многие импортеры указанных товаров отказываются от поставок в Россию. Также пока непонятно, как будут останавливаться зарубежные производства, расположенные в России. Необходима оценка потенциальных объемов потерь по ключевым товарам».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало план действий для стабилизации экономики РФ в непростых условиях.