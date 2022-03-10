Москва, 10 марта, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В ближайшее время не приходится говорить о полной нормализации в российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал план по стабилизации экономики, разработанный правительством России.

Peggy Marco Рост экономики

«На мой взгляд, это первые шаги, пока ещё не фундаментальные, — сказал Домащенко. — Однако структурные реформы ещё предстоят. Сейчас первостепенна разработка антикризисного плана по обеспечению населения предметами первой необходимости и продуктами питания. Также в приоритете создание стратегии по стабилизации цен. Однако с учетом текущей ситуации в ближайшее время о полной нормализации экономики говорить не приходится. Многие импортеры указанных товаров отказываются от поставок в Россию. Также пока непонятно, как будут останавливаться зарубежные производства, расположенные в России. Необходима оценка потенциальных объемов потерь по ключевым товарам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало план действий для стабилизации экономики РФ в непростых условиях.