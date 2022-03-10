Москва, 10 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. На Кавказе и в причерноморских районах вблизи границ России военные США работали над биологическим оружием, переносчиком которого являлись летучие мыши, сообщил 10 марта на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Ivolga ya Летучая мышь

Реализацией проекта под обозначением Р-781 занималось «Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы».

«В числе приоритетов обозначено изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку: возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов.

Обращает на себя внимание тот факт, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России — в районах черноморского побережья и на Кавказе.

Проект реализуется с привлечением не только украинских, но и подконтрольных Пентагону грузинских биолабораторий в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США», — сообщил Игорь Кириллов.