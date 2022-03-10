Москва, 10 марта, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Военное ведомство США осуществляло на территории Украины проект создания биологического оружия, переносчиками которого должны были стать перелётные птицы, сообщил 10 марта на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

По данным российских военных, реализацией проекта занималось «Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы».

Проект под обозначением UP-4 реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы.

«Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла.

В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы.

Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов», — рассказал Игорь Кириллов.