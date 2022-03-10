Вашингтон, 10 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Сотрудники студии Pixar написали письмо, в котором обвиняют Disney в том, что компания подвергает цензуре ЛГБТ-персонажей мультфильмов. Об этом 10 марта пишет Deadline.

tom.arthur Pixar Studios

«Мы в Pixar лично были свидетелями красивых историй, полных разнообразных персонажей, от которых остались лишь крошечные части после корпоративных просмотров Disney. Почти каждый момент откровенной гомосексуальной привязанности персонажей вырезается по указанию Disney», — говорится в письме. Сотрудники Pixar требуют «немедленных действий», обращая внимание, что законы подобные закону «Не говори «гей» рассматриваются не только во Флориде (США), но и в других штатах по всей Америке.

Ранее Disney прервала молчание относительно законопроекта о правах родителей в сфере образования (известен как закон «Не говори «гей») и выступила против его принятия. Компания также предложила ЛГБТ-организации Кампания за права человека (HRC) пожертвование в размере $5 млн, однако та отказалась от денег.

ИА REGNUM напоминает, что согласно рассматриваемому закону «Не говори «гей» школьным учителям запретят рассказывать об истории ЛГБТ, а также обсуждать с детьми младше третьего класса тему их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. За подобные разговоры родители могут подать в суд на преподавателей и других сотрудников средних учебных заведений.