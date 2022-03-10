Каир, 10 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Каир с официальным визитом. Об этом 10 марта сообщает официальная египетская газета Dostor.

President.tj Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

По данным журналистов, в ходе визита Рахмон встретился со своим египетским коллегой Абдель-Фаттахом Ас-Сиси и провёл с ним переговоры по двусторонней повестке дня. В рамках визита также прошла серия переговоров между делегацией Таджикистана и членами правительства Египта.

«Между нами достигнута договоренность об усилении сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Мы также готовы мобилизовать усилия международного сообщества для поддержки климатического саммита, который Египет проведет в ноябре следующего года», — заявил президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси.