Чебоксары, 10 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с санкциями создали оперативный штаб во главе с минфином, который будет отвечать за «результативность закупок». Соответствующее распоряжение подписал 10 марта глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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Вновь созданный оперативный штаб займётся закупочными сессиями.

«В целях поддержки устойчивости экономики Чувашской Республики в условиях санкционного давления создать оперативный штаб по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — отмечается в распоряжении.

В состав штаба вошли 13 человек, его возглавил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. «Штабисты» будут рассматриваться вопросы, связанные с координацией и принятием «согласованных мер по обеспечению своевременности и результативности закупок, оперативного перераспределения бюджетных средств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии сформировали штаб, который будет заниматься выработкой мер по поддержке устойчивости экономики в условиях санкционного давления. Его возглавил руководитель республики Олег Николаев.