Саранск, 10 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 630 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 55 786 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили 62 266 случаев заражения коронавирусом, из них 226 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1296 человек, три летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались два человека.

В ковид-центры республики был госпитализирован 121 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 37 пациентов. По данным на 9 марта, в ковид-стационарах республики лечение получали 1062 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией, а также больные, не получившие подтверждения диагноза.