Париж, 10 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. 17 февраля президент ФранцииЭммануэль Макрон заявил о том, что в течение шести месяцев Париж положит конец своей операции в Сахеле, в которой на протяжении девяти лет участие принимали 5,1 тыс. военнослужащих, 780 военных машин и около 40 боевых самолетов, включая шесть истребителей Mirage и шесть беспилотников Reaper, и которая обходилась республике приблизительно в $1,2 млрд в год. Несмотря на это, в регионе по-прежнему наблюдается значительная напряженность — в здешних государствах нередки военные перевороты, а также всё активнее действуют исламисты. Кроме того, свои позиции здесь укрепила и Россия, которая намерена сместить Францию с позиции «жандарма Африки», пишет бывший редактор по Африке журнала Le MondeСтивен Смит в статье, вышедшей 10 марта в Foreign Affairs.

Мали

На протяжении четверти века Россия играла в Африке лишь незначительную роль, но в 2017 году она вернулась на континент под видом ЧВК «Вагнер». Сначала ее члены дислоцировались в Судане, но вскоре они также стали действовать в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мадагаскаре, Ливии и Мозамбике. Как и в других частях мира, стратегия Кремля носила одновременно антизападный и оппортунистический характер.

Цель Кремля состояла в том, чтобы организовать недорогое и, в идеале, самофинансируемое вмешательство, которое ослабило бы либеральный международный порядок, поддерживаемый Западом в целом и во Франкоязычной Африке в частности — Францией. Таким образом, российский подход разительно отличается от гораздо более всеобъемлющей и долгосрочной стратегии Китая, который направлен на создание всемирной империи и чьи экономические интересы в Африке превосходят интересы России почти в десять раз.

Тем не менее, продвижение Москвы по Африке по трем направлениям — с помощью военизированных сил безопасности, добыче природных ресурсов и «манипулировании местными СМИ» — увенчалось успехом более чем в одной африканской стране.

В Центральноафриканской Республике, еще одной бывшей французской колонии, ЧВК «Вагнер» смог оттеснить военных Пятой республики, которые в 2016 году завершили свою седьмую с момента обретения ею независимости военную интервенцию в этой стране. В обмен на обширные права на добычу полезных ископаемых российская ЧВК защитила президента ЦАР от наступления повстанцев на столицу. А в Буркина-Фасо после успешного военного переворота в январе сторонники нового режима заполонили улицы столицы страны, размахивая российскими флагами.

Тем временем в Мали военный режим, загнанный в угол французскими силами, уже поспособствовал тому, чтобы «Вагнер» закрепился в Сахеле. В августе 2020 года Ассими Гоита, 39-летний малийский офицер, и еще четыре полковника свергли президента Кейту. Поначалу Макрон казался более чем довольным неконституционным военным правлением, которое он назвал «новым окном возможностей» для Мали и, что, возможно, более важно в его глазах, для французской миссии в стране.

Но затем, в мае 2021 года, хунта устроила второй переворот и арестовала гражданских номинальных лиц — временного президента и премьер-министра, которых они ранее приняли ради вида. Вскоре после этого режим заключил сделку с ЧВК «Вагнер», по которой российская группа обязалась предоставить 1000 вооруженных людей в обмен на предоставление доступа к государственным золотым приискам Мали российской компании.

После заключения соглашения в регион было направлено 800 сотрудников «Вагнера» — в основном в центр Мали, от которого французы держались подальше, опасаясь быть втянутыми в сложный локальный конфликт между оседлыми крестьянами, догонами, и региональной кочевой общиной, фулани. Параллельно с этим хунта Мали начала «переговоры» с одним из двух союзов исламистских сил.

Точка невозврата наступила в декабре, когда хунта объявила, что вместо проведения выборов в феврале, как обещала, их план состоит в том, чтобы оставаться у власти до пяти лет. В ответ региональная организация Западной Африки ЭКОВАС ввела против Мали жесткие санкции, отрезав страну от региональных торговых и финансовых потоков. Хунта Мали обвинила Францию в подстрекательстве к санкциям, самым жестким из когда-либо принятых против военного режима в Африке другими африканскими странами.

Теперь стало ясно, что дни французской миссии в Мали сочтены. «Вагнер» уже ждет своего часа, чтобы заменить французскую армию: власти Мали воспользовались предлогом «враждебных заявлений», сделанных в Париже министром иностранных дел Франции, чтобы выслать французского посла в Мали. У Макрона не осталось другого выбора, кроме как объявить об уходе Франции из Мали.