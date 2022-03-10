Йошкар-Ола, 10 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 10 марта лечение получают 174 пациента, из них у 112 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В том числе, у 157 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 149 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 265 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, один человек подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 16 человек, выписаны 25 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта выздоровели с начала пандемии 36 571 житель республики, за последние сутки выписаны 385 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 746 случаев заражения коронавирусом, из них 65 — за последние сутки.