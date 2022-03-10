Йошкар-Ола, 10 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 10 марта выздоровел с начала пандемии 36 571 житель республики, за последние сутки выписаны 385 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 746 случаев заражения коронавирусом, из них 65 — за последние сутки. 1066 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая, за минувшие сутки от COVID-19 скончался один жителей региона.

За день в ковид-стационары госпитализировали 34 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 9 марта лечение получали 183 пациента, из них у 109 жителей подтверждено заражение коронавирусом.