Киев, 10 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Национальный банк Украины обратился к руководству центральных банков Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Турции и Вьетнама с просьбой прекратить обслуживать банковские карты российской платежной системы «Мир», передают киргизские СМИ сегодня, 10 марта.

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

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НБУ просит банки этих стран отключить карты «Мир» от сетей банкоматов и POS-терминалов, а также сделать невозможным их использование в электронной коммерции и P2P-переводах.

Нацбанк Киргизии на просьбу украинского финансового регулятора пока никак не отреагировали и официально не предоставил никаких комментариев по данной теме.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время 1 млн 63 тысячи трудовых мигрантов из Киргизии (каждый шестой киргизстанец) работают в России. За 2021 год они перевели на родину рекордную сумму — свыше $2 млрд 690,8 млн (312 млрд 361 млн рублей по текущему курсу). Это составляет 97,6% от общей суммы денежных переводов в республику.

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