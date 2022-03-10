Париж, 10 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вновь провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне ситуации на Украине, передает BFM TV.

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 2022

Лидеры Франции и Германии настаивали на том, что любое решение кризиса должно исходить из «переговоров».

Трое лидеров договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни.

Напомним, ситуация на Украине станет одной из тем для обсуждения на саммите глав государств и правительств ЕС в Версале.