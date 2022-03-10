Бишкек, 10 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Льготные кредиты на сельскохозяйственные нужды, которые должны выдаваться фермерам и аграриям, по-прежнему получают только родственники чиновников. Об этом заявил депутат Тазабек Икрамов на заседании парламента Киргизии сегодня, 10 марта.

401(K) 2012 Кредит

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Также народный избранник раскритиковал руководство министерства сельского хозяйства республики за то, что оно убеждало законодательное собрание в наличии семян и удобрений в достаточных объёмах.

«Но по факту их нет. Это саботаж в отношении государства. Если это будет продолжаться, то осенью ситуация в сельском хозяйстве будет ещё хуже», — резюмировал парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Киргизии Садыр Жапаровпризнал, что фермеры и аграрии получают лишь 3% предназначенных им льготных кредитов, выделенных государством. А 97% таких займов банки выдают депутатам, министрам и другим чиновникам, а также их родственникам.

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