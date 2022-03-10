Москва, 10 марта 2022, 14:52 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) на базе региональных и местных отделений начал оказывать помощь вынужденным переселенцам из Донбасса, которые не находятся в пунктах временного размещения, а разместились у знакомых и родственников в России. На данный момент работают 94 пункта выдачи гуманитарной помощи в 32 регионах страны.
В Ростовской области, где раньше начали помогать тем, кто не проживает в пунктах временного размещения, помощь уже оказана более 700 обратившимся. Адреса, по которым ее можно получить, указаны ниже.
Кроме того, РКК принимает заявки на восстановление семейных связей. Для этого действует горячая линия — 8 800 700 44 50 (звонок бесплатный). На нее могут обратиться граждане, которым не удается связаться со своими родственниками. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Также действует линия по оказанию первой психологической помощи (
Продолжается сбор пожертвований на помощь вынужденным переселенцам, сделать его можно по ссылке. В настоящее время собрано свыше 27 миллионов рублей. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. Средства пойдут на обустройство игровых комнат в пунктах временного размещения, закупку детских колясок и рециркуляторов воздуха, ваучеров в аптеку и супермаркет, чтобы вынужденные переселенцы могли купить именно то, что хотят сами.
C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.
Список адресов и телефонов, по которым вынужденные переселенцы, не проживающие в пунктах временного размещения, могут получить помощь, опубликован на сайте РКК.
В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев осуществляется региональными отделениями РКК на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.
Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрацией регионов, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).
Напомним, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.