Москва, , 14:52 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) на базе региональных и местных отделений начал оказывать помощь вынужденным переселенцам из Донбасса, которые не находятся в пунктах временного размещения, а разместились у знакомых и родственников в России. На данный момент работают 94 пункта выдачи гуманитарной помощи в 32 регионах страны.

Гуманитарная помощь будет распределена согласно запросам вынужденных переселенцев РКК

В Ростовской области, где раньше начали помогать тем, кто не проживает в пунктах временного размещения, помощь уже оказана более 700 обратившимся. Адреса, по которым ее можно получить, указаны ниже.

«Переселенцы, нуждающиеся в психосоциальной поддержке, получении консультации по вопросам миграционного законодательства, а также гуманитарной помощи, могут обратиться в ряд региональных и местных отделение Российского Красного Креста. Получить можно, в том числе продукты питания, средства гигиены, вещи и детские товары», — уточнил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Кроме того, РКК принимает заявки на восстановление семейных связей. Для этого действует горячая линия — 8 800 700 44 50 (звонок бесплатный). На нее могут обратиться граждане, которым не удается связаться со своими родственниками. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Также действует линия по оказанию первой психологической помощи ( 8 800 250-18-59 ) и линия общественной приемной по вопросам миграции (8 800 600 73 72). В скором времени все три линии будут объединены в одну, доступную по номеру 8 800 700 44 50.

Продолжается сбор пожертвований на помощь вынужденным переселенцам, сделать его можно по ссылке. В настоящее время собрано свыше 27 миллионов рублей. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. Средства пойдут на обустройство игровых комнат в пунктах временного размещения, закупку детских колясок и рециркуляторов воздуха, ваучеров в аптеку и супермаркет, чтобы вынужденные переселенцы могли купить именно то, что хотят сами.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

Список адресов и телефонов, по которым вынужденные переселенцы, не проживающие в пунктах временного размещения, могут получить помощь, опубликован на сайте РКК.

В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев осуществляется региональными отделениями РКК на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.

Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрацией регионов, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Напомним, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.