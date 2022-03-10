Красногорск, 10 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 4 069 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 10 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 888 079 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 949 184.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 10 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 30 человек.