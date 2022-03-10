Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» назначил словацкого специалиста Томаша Главаты исполняющим обязанности главного тренера команды. об этом 10 марта сообщает пресс-служба клуба.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

Ранее «Ростов-Дон» объявил о прекращении сотрудничества со шведским тренером Пером Юханссоном, с которым команда дважды выиграла кубок и суперкубка страны (2019/20 и 2020/21).

35-летний Главаты входил в тренерский штаб «Ростов-Дона», а также в тренерский штаб сборной России, с которой выиграл серебро на Олимпийских играх в Токио.