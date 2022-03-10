Омск, 10 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали десять человек (9 марта — 11). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области скончались уже 3968 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 406 носителей коронавируса, выздоровели 1008 человек.