Красногорск, 10 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 10 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 160 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 346 случев меньше аналогичного показателя 9 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 506 человек, а днём ранее — у 607 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 51 231 новый случай заражения коронавирусом.