Москва, 10 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Минюст России будет вести перечень аффилированных с иноагентами физлиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, соответствующие поправки были приняты Госдумой при обсуждении во втором чтении законопроекта об электронном голосовании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправками предусматривается ведение Минюстом России единого реестра сведений о физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, либо аффилированных с выполняющими функции иностранного агента лицами.