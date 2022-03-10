Москва, 10 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о дистанционном голосовании, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект был существенно доработан ко второму чтению. Список лиц, кто не может быть избран, расширен: в него также вошли осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, судимость которых снята или погашена, а также педофилы.

Закрепляется возможность образования избирательных участков (уточнения их перечня и границ) с числом избирателей, участников референдума, превышающим 3 тыс., в городе федерального значения, административном центре (столице) субъекта РФ, городском округе с численностью избирателей свыше 500 тыс. — по согласованию с избирательной комиссией соответствующего субъекта РФ и последующему согласованию с ЦИК России.

Из системы избирательных комиссий исключаются избирательные комиссии муниципальных образований (с 1 января 2023 года), передав при этом вопросы подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в ведение территориальных комиссий.

Уточняется, что наблюдатели могут назначаться не в каждую избирательную комиссию, а в каждую участковую комиссию, территориальную комиссию и окружную комиссию. При этом максимальное количество наблюдателей, которых политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат или (в случаях, предусмотренных федеральным законом) доверенное лицо зарегистрированного кандидата вправе назначить в каждую из указанных комиссий, увеличивается с двух до трех.

Кроме того, изменениями предусматривается, что в случае, если в агитационном материале используется высказывание физического лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, данное высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Такая информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15% от площади (объема) агитационного материала.

Принятым в первом чтении законопроектом закрепляется, что дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным Центральной избирательной комиссией РФ (ЦИК).

При этом предусматривается обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизации результатов волеизъявления, их зашифрование при проведении голосования и расшифрование после его завершения.