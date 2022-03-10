Омск, 10 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 406 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1008 человек, госпитализирован 181 пациент (9 марта — 30). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области выявлен 196 691 носитель коронавируса. Общее число выздоровевших в регионе — 184 580 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в регионе выявили 428 носителей коронавируса, список выздоровевших пополнился 205 фамилиями.