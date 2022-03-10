Москва, 10 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Массовая блокировка новостей ИА REGNUM платформой «Яндекс.Мессенджер» продолжается. Так, сервис удалил заметку о проекте обращения Госдумы в ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Читайте подробнее в: Госдума обратится в ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ из-за биолабораторий на Украине

Модераторы платформы сообщают, что новость была удалена «в связи с нарушением правил сообщества». Прокомментировать ситуацию и дать конкретные ответы на вопрос об этих «нарушениях» представители сервиса отказались.

Напомним, что за последние сутки «Яндекс.Мессенджер» удалил несколько политических новостей ИА REGNUM. Официальная техподдержка сервиса пытается оправдать это тем, что «автоматическая система оценки сообщений пользователей иногда может ошибаться».