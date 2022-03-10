Москва, 10 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Школьники села Красное Липецкой области собрали гуманитарную помощь для детей беженцев Донбасса, сообщает в своем телеграм-канале депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Татьяна Дьяконова. По данным Дьяконовой, для детей беженцев собрали книги, игрушки, канцтовары, настольные игры, предметы личной гигиены. «Каждая коробка тщательно упакована, каждая открытка — написана с особой теплотой», — отмечает она.

T.me/dyakonova_ti Липецкие школьники собрали помощь для детей беженцев из Донбасса

«Это не разовая акция, в школе уже не первый год работает волонтерский отряд, — рассказала парламентарий. — Ребята проводили ярмарки для сбора помощи больным детям. Сейчас вместе с родителями и учителями откликнулись на беду жителей ДНР и ЛНР».

Напомним, помощь жителям Донбасса сегодня поступает со всех уголков России. Накануне «Единая Россия» i отправила для беженцев ДНР и ЛНР 400 тонн гуманитарной помощи.