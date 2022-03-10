Абу-Даби, 10 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Власти Объединённых Арабских Эмиратов сообщили о готовности выделить финансовую помощь странам Африканского рога: Эритрее, Джибути, Сомали, а также — Эфиопии. Об этом 10 марта сообщает правительственная газета Al-Ittihad.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубаи. ОАЭ

По данным журналистов, взнос в размере $85 млн будет направлен в распоряжение Фонда помощи, а также — Международной продовольственной программе, Международному комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ и управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«ОАЭ придают большое значение обеспечению стабильности на Африканском Роге, поскольку последствия изменения климата в регионе усугубили гуманитарную ситуацию. Поэтому, взятое нами сегодня обязательство обеспечит готовность гуманитарных учреждений оказать поддержку провинциям, нуждающимся в срочной помощи», — заявили в правительстве ОАЭ.