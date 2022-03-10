Москва, 10 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Онлайн-сервис «Яндекс.Мессенджер» продолжает накладывать свои «санкции» на новости, опубликованные ИА REGNUM. Так, модераторы платформы удалили заметку с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о состоянии Владимира Зеленского.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

Читайте подробнеев: Захарова заявила о неадекватном состоянии Зеленского

В диалоге с ИА REGNUM представители сервиса утверждают, что новость была удалена «в связи с нарушением правил сообщества». Впрочем, о каких именно «нарушениях» и «правилах» идёт речь не сообщается.

Официальная техподдержка «Яндекс.Мессенджера» уверяет, что материал могли удалить по ошибке. Однако тогда встаёт вопрос об исправности сервиса — т.к. за последние сутки было заблокировано порядка четырёх политических новостей.

Ранее «Яндекс.Мессенджер» удалил заметку о подписании президентом России Владимиром Путиным закона об изменениях в Бюджетном кодекс РФ для повышения устойчивости экономики страны.