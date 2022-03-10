Астрахань, 10 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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10 марта выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом — на 22 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 112 тыс. 466 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 101 тыс. 531 человек был выписан после курса лечения, в том числе 837 — за последние сутки.

За весь период скончались 2875 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.