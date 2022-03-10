Ханты-Мансийск, 10 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 10 марта госпитализировали 46 больных с COVID-19, 1071 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом, на 193 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 10 марта является Нефтеюганск — 27.

С начала пандемии в Югре к 10 марта насчитывается 200 840 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровел 179 101 пациент, 2441 скончался (на пять пациентов больше, чем днём ранее).