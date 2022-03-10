Севастополь, 10 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Региональные выплаты семьям военнослужащих, погибших при проведении специальной операции, установлены властями Севастополя. Об этом сообщил на заседании правительства города 10 марта губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

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«Мы тоже на региональном уровне семьи наших севастопольских военных должны поддержать. Поэтому выделим из резервного фонда необходимые средства и по 1 млн рублей семьям военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции, будем выплачивать», — приводит «Новый Севастополь» слова главы региона.

Глава региона также выразил надежду, что необходимость в выплатах будет небольшая.

Накануне, 9 марта, Севастополь простился с двумя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Младший сержант Алексей Севастьянов и рядовой Владимир Николенко посмертно награждены орденами Мужества.