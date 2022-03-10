Москва, 10 марта, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Приложение для обмена сообщениями «Яндекс.Мессенджер» продолжает удалять новости, размещённые в официальном сообществе ИА REGNUM без объяснения причины. Так, под очередную блокировку попала заметка о подписании президентом России Владимиром Путиным закона об изменениях в Бюджетном кодексе РФ для повышения устойчивости экономики страны.

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Представители «Яндекс.Мессенджера» утверждают, что новость была удалена «в связи с нарушением правил сообщества». Впрочем, техподдержка сервиса отказывается комментировать ситуацию и давать какие-либо подробности. Редакции ИА REGNUM удалось лишь добиться ответа о том, что блокировка могла быть результатом ошибки.

Ранее «Яндекс.Мессенджер» удалил новость с заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно американских биолабораторий, функционировавших на Украине.