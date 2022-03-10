Владимир, 10 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 114 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

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10 марта выявлено 470 новых случаев заражения коронавирусом — на 42 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 141 тыс. 694 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 101 тыс. 491 пациент, в том числе 1046 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3268 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.